la terza volta regia di Gianni Aureli Italia 2025
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

la terza volta (2025Film Novità

Commenti e Risposte sul film Invita un amico a vedere il film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film LA TERZA VOLTA

Titolo Originale: LA TERZA VOLTA

RegiaGianni Aureli

InterpretiStefano Fresi, Emilio De Marchi, Sara Baccarini, Giovanni Capalbo, Elisabetta Pellini, Teo Guarini

Durata: h 1.47
NazionalitàItalia 2025
Generestorico
Al cinema nel Febbraio 2026

•  Altri film di Gianni Aureli

Trama del film La terza volta

Seconda guerra mondiale. Nel caos che segue l'armistizio le truppe tedesche si rendono protagoniste di rastrellamenti durissimi, ed anche Matera e Potenza vengono occupate. In mezzo ad una Italia allo sbando, tra ordini confusi e contraddittori, una misteriosa donna in pelliccia in fuga vuole raggiungere la sua libertà. L'unico modo per evitare di essere arrestata è prendere la strada più lunga attraverso i boschi. Per portarla in salvo il comando partigiano l’affida ad una guida esperta, Nichi, più volte arrestata dalla milizia ma sempre scampata alla morte, alla ricerca del marito ancora in guerra. La signora però nasconde un segreto: un quaderno, un diario che spera di scambiare con la libertà. Sulla prima pagina, Nichi riuscirà a leggere solo un nome: Edda Ciano

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca

Nessuno ha ancora votato e commentato
LA TERZA VOLTA

Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico

"cime tempestose" (2026)2 cuori e 2 capanne2000 metri ad andriivka28 anni dopo: il tempio delle ossaagata christian - delitto sulle nevianaconda (2026)
 NEW
andando dove non so - mauro pagani, una vita da fuggiascoben - rabbia animalebuen caminoconan, il ragazzo del futurocrime 101 - la strada del criminedivine comedy
 NEW
domani interrogodue procuratorielena del ghettoellie e la citta' di smeraldofilmlovers!franco battiato - il lungo viaggiofratelli demolitorigiulio regeni - tutto il male del mondogoat - sogna in grandegreenland 2: migrationhambrehamnet - nel nome del figlioil dono piu' preziosoil falsario
 NEW
il filo del ricatto - dead man's wireil mago del cremlino - le origini di putinil profeta (2025)io+te
 NEW
jastimari: il rifugiokrakenla gioiala graziala piccola ameliela scelta di josephla scomparsa di josef mengelela stanza di mariana
 NEW
la terza voltala villa portoghese
 R
la voce di hind rajabl'agente segreto (2026)lavoreremo da grandile cose non dettel'infiltratalo sconosciuto del grande arcomarty suprememelaniamemoria di una rivoltamercy: sotto accusamio fratello e' un vichingo
 NEW
missione sheltermy father's shadowno other choice - non c'e' altra sceltanorth - la regina delle nevipillion - amore senza frenipolvo seran - polvere di stelleprendiamoci una pausaprimavera (2025)
 NEW
rental family - nelle vite degli altrireturn to silent hill
 NEW
scarletsend helpsentimental valuesiratsong sung blue - una melodia d'amoresorry, babyspongebob - un'avventura da piratistray kids: the dominate experiencethe long walk - se ti fermi muorithe rip - soldi sporchiultimo schiaffouna di famiglia
 NEW
whistle - il richiamo della mortewider than the sky - piu' grande del cielo

1069413 commenti su 53177 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

ASH - CENERE MORTALEDIABLOEDGE OF DARKNESSEGGEL LODOELYASHONG KONG BUTCHERSIL RAGAZZO CHE GRIDAVA AL LUPO… MANNAROIN YOUR DREAMS - CONTINUA A SOGNAREKPOP DEMON HUNTERSLIBIDINELJUBA - CORPO E ANIMALONE WOLF & CUB: WHITE HEAVEN IN HELLLOVE BY DESIGNLOVE IN BLOOMMALEVOLENT MATEOPERAZIONE FIFASALARYMAN KINTAROSIMULANT - IL FUTURO E' PER SEMPRESQUADRA OMICIDI CHIAMA COBRATERMINATOR WOMANTHE CRONETHE ISLAND (1985)VISITORSWHO'S THE KILLER

Ultimo film commentato

DIE HARD II - 58 MINUTI PER MORIRE
Jolly Roger - voto: 8½

Locandina del film DIE HARD II - 58 MINUTI PER MORIREJohn McClane è proprio l'uomo sbagliato, al momento sbagliato, nel posto sbagliato. O almeno, così è per i cattivi - e forse anche un po' per sè stesso :-) considerando che non riesce mai a passarsi un Natale seduto ad un tavolo a mangiarsi il tacchino.
I guai lo inseguono,...

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA
Locandina del film SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA Regia: Tim Fehlbaum
Interpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
NOSFERATU (2024)
Locandina del film NOSFERATU (2024) Regia: Robert Eggers
Interpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark
Genere: horror

Recensione a cura di Harpo

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

LE CALLE DE LA AMARGURA
regia di Arturo Ripstein
Voto Visitatori: 7,0  7,0

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net