Trama del film La terza volta

Seconda guerra mondiale. Nel caos che segue l'armistizio le truppe tedesche si rendono protagoniste di rastrellamenti durissimi, ed anche Matera e Potenza vengono occupate. In mezzo ad una Italia allo sbando, tra ordini confusi e contraddittori, una misteriosa donna in pelliccia in fuga vuole raggiungere la sua libertà. L'unico modo per evitare di essere arrestata è prendere la strada più lunga attraverso i boschi. Per portarla in salvo il comando partigiano l’affida ad una guida esperta, Nichi, più volte arrestata dalla milizia ma sempre scampata alla morte, alla ricerca del marito ancora in guerra. La signora però nasconde un segreto: un quaderno, un diario che spera di scambiare con la libertà. Sulla prima pagina, Nichi riuscirà a leggere solo un nome: Edda Ciano

