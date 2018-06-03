kokuho - il maestro di kabuki regia di Sang-il Lee Giappone 2025
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locandina del film KOKUHO - IL MAESTRO DI KABUKI

Titolo Originale: KOKUHO

RegiaSang-il Lee

InterpretiRyo Yoshizawa, Ryûsei Yokohama, Mitsuki Takahata, Shinobu Terajima, Soya Kurokawa, Keitatsu Koshiyama, Min Tanaka, Ken Watanabe

Durata: h 2.54
NazionalitàGiappone 2025
Generedrammatico
Al cinema nell'Aprile 2026

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Trama del film Kokuho - il maestro di kabuki

Il giovane Kikuo (Soya Kurokawa), figlio di un boss della yakuza, si fa notare durante un banchetto a Nagasaki esibendosi in un ruolo femminile kabuki. Tra gli ospiti lo nota l'attore kabuki Hanjiro Hanai (Ken Watanabe), che riconosce immediatamente il talento del quattordicenne. Dopo la morte del padre di Kikuo, Hanjiro accoglie il ragazzo con sé e si trasferisce con lui a Osaka. Lì, Kikuo cresce insieme al figlio di Hanjiro, Shunsuke (Keitatsu Koshiyama). Nonostante le loro diverse origini, i due stringono una forte amicizia, mentre vengono formati insieme sotto la guida di Hanjiro. Solo uno di loro però diventerà il più grande maestro del kabuki della sua epoca.

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