Trama del film Ibridazioni

Maurizio, fotografo ed ex ciclista cresciuto tra i floricoltori di Sanremo, si trasferisce a Milano negli anni Ottanta. Quando sua madre Pina, nostalgica del periodo d'oro della floricoltura ligure, sentenzia che dopo gli anni Novanta "tutto è finito", Maurizio decide di tornare alle proprie origini per indagare. Il suo viaggio si trasforma in un'analisi della globalizzazione: scopre che il settore non è morto, ma ha adottato un nuovo approccio "tattico" e resiliente. Attraverso gli incontri con la zia Zdenka (migrante croata), con gli ibridatori della storica comunità abruzzese e con Emmanuel (floricoltore ghanese), emerge un ritratto di Sanremo come terra d'accoglienza e incrocio di culture. La ricerca culmina nel ritrovamento del film del 1960 Il calabrese di Alfredo Moreschi (regista a cui l'opera è dedicata). Infine Maurizio, migrante a sua volta, risale in bicicletta verso il Poggio, chiudendo il cerchio tra passato, presente e futuro.

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