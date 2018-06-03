Trama del film La verità migliore

La sera del 5 maggio 1972 un DC-8 dell’Alitalia in volo da Roma a Palermo si schianta contro la Montagna Longa, nei pressi dell’aeroporto di Punta Raisi. Nessun superstite tra i 115 passeggeri e il caso viene presto archiviato come un incidente. Tra le vittime vi è anche Franco Indovina, cineasta al centro delle cronache mondane per il suo legame con l’ex principessa Soraya. Sua figlia Lorenza, attrice e regista del documentario, all’epoca era una bambina. Quasi cinquant’anni dopo, alla fine di uno spettacolo, Lorenza viene avvicinata da un gruppo di parenti delle vittime e scopre che la tragedia potrebbe non essere stata un incidente bensì un attentato. Comincia così una doppia ricerca della verità, giudiziaria e personale, e il film che ne deriva è una struggente meditazione sul lutto, sul tempo e sulla fragilità delle verità ufficiali.

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