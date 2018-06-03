Trama del film Manipulation (2026)

Il film vede al centro della storia una potente organizzazione elitaria e segreta, attiva in diversi Paesi europei, guidata da una figura enigmatica nota come il Maestro (Pawel Lawrynowicz), un manipolatore impeccabile che muove i fili del potere nell’ombra. Tra i suoi membri spicca Matteo (Radoslav Gavlas), figlio del braccio destro del Maestro, che inizia a nutrire dubbi sempre più profondi sugli scopi oscuri e indecifrabili dell’organizzazione. Quando decide di uscirne, si accorge però che sottrarsi al controllo del Maestro è quasi impossibile. Determinato a scoprire la verità, Matteo si allea con Ivan (Arnaud Binard), un giornalista investigativo, dando avvio a un’indagine che li trascina in una spirale di eventi sempre più pericolosi e imprevedibili. Ciò che emerge è un intricato labirinto di influenze e manipolazioni, radicato nella storia e intrecciato con le strutture della società e della Chiesa, molto più vasto e minaccioso di quanto avessero immaginato. Un racconto teso e attuale che esplora il potere invisibile del controllo e le sue conseguenze, in un mondo dove nulla è davvero come sembra.

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