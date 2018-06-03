it's never over, jeff buckley regia di Amy J. Berg USA 2025
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it's never over, jeff buckley (2025)

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locandina del film IT'S NEVER OVER, JEFF BUCKLEY

Titolo Originale: IT'S NEVER OVER, JEFF BUCKLEY

RegiaAmy J. Berg

InterpretiJeff Buckley, Mary Guibert, Ben Harper, Aimee Mann, Rebecca Moore, Joan Wasser, Mick Grondahl, Parker Kindred, Michael Tighe, Matt Johnson, Merri Cyr, Michele Anthony, Gene Bowen, David Shouse, Tamm Shouse, Susan Silver, Tim Buckley, Chris Cornell, Robert Plant, Jimmy Page, Nusrat Fateh Ali Khan, Judy Garland, Nina Simone, Thom Yorke, Paul McCartney, Linda McCartney, Alanis Morissette, Kate Hyman, Andy Wallace, Karl Berger, Don Ienner

Durata: h 1.46
NazionalitàUSA 2025
Generedocumentario
Al cinema nel Marzo 2026

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Trama del film It's never over, jeff buckley

Un solo album, il primo (Grace, 1994), è bastato perché Jeff Buckley, figlio del grande Tim Buckley (1947-1975), entrasse nella storia della musica, prima della tragica morte nelle acque di un affluente del Mississippi a trent’anni, nel 1997. Il documentario di Amy Berg ne ricostruisce la vita e l’itinerario artistico nel contesto culturale della New York degli anni Ottanta e Novanta, grazie a materiali inediti e testimonianze di familiari e di altri artisti come Ben Harper e Aimee Mann. Brad Pitt, che in passato avrebbe voluto interpretare Buckley in un biopic, è il produttore esecutivo.

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