Trama del film Innamorarsi e altre pessime idee

Lino (Lino Guanciale), avvocato di successo, vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia (Grazia Schiavo) decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo (Davide Devenuto). Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e ad abbandonarla. Per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia (Andrea Delogu), una donna bellissima sommersa in guai legali con l’ex fidanzato. Lino le offrirà assistenza legale, lei dovrà sedurre Paolo. Saranno aiutati dagli eccentrici amici di Lino (Tommy, Claudio Colica) e di Sofia (Matilde, Ilenia Pastorelli). Ma l’imprevisto è dietro l’angolo: da questa insolita collaborazione nasce qualcosa che nessuno aveva previsto.

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