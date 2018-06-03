Trama del film Michael (2026)

Il film racconta la vita di Michael Jackson oltre la musica, tracciando il suo viaggio dalla scoperta del suo straordinario talento come protagonista dei Jackson Five, all'artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato un'incessante ricerca per diventare il più grande intrattenitore del mondo. Evidenziando sia la sua vita fuori dal palco che alcune delle performance più iconiche degli inizi della sua carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila a Michael Jackson come mai prima d'ora. È qui che inizia la sua storia.

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