Trama del film Il figlio del deserto

La quattordicenne Sun ha pubblicato un libro ispirato a una storia che suo nonno le raccontava sempre: l'incredibile storia di Hadara, una bambina nomade persa dalla sua famiglia all'età di due anni in una tempesta di sabbia nel deserto, che fu poi salvata e cresciuta da una coppia di struzzi. Ma quando Sun viene invitata a visitare il Sahara, si rende conto che Hadara potrebbe essere molto più di una semplice favola della buonanotte.

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