Trama del film Ti uccideranno

"Ti uccideranno" porta sul grande schermo un horror-action-comedy ad alto tasso di adrenalina e intriso di sangue, in cui una giovane donna deve sopravvivere alla notte al Virgil, dove è stata da poco assunta come domestica, senza sapere che quell’edificio nasconde un passato inquietante fatto di inspiegabili sparizioni. Ne nasce uno scontro cinematografico audace e senza freni, tra uccisioni efferate e un umorismo nerissimo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film