Trama del film Strike - figli di un'era sbagliata

Per motivi differenti, tre ragazzi di vent’anni frequentano il Ser.D., la struttura sanitaria che accoglie tutti i tipi di dipendenti patologici: Dante è l’assistente dello psicologo, Pietro deve fare regolari controlli dopo che è stato beccato per l’ennesima volta in possesso di marijuana, mentre Tiziano sembra stia affrontando un serio percorso di riabilitazione dal consumo di crack. In una torrida estate si incontrano e fanno amicizia, cercando di lottare insieme contro le loro dipendenze.

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