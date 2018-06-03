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Per motivi differenti, tre ragazzi di vent’anni frequentano il Ser.D., la struttura sanitaria che accoglie tutti i tipi di dipendenti patologici: Dante è l’assistente dello psicologo, Pietro deve fare regolari controlli dopo che è stato beccato per l’ennesima volta in possesso di marijuana, mentre Tiziano sembra stia affrontando un serio percorso di riabilitazione dal consumo di crack. In una torrida estate si incontrano e fanno amicizia, cercando di lottare insieme contro le loro dipendenze.
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STRIKE - FIGLI DI UN'ERA SBAGLIATA
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