Trama del film Ti auguro ogni bene

In una scuola diversa, con nuovi compagni e nuovi sguardi addosso, Ben si sente perso. Finché non incontra Ms. Lions, un’eccentrica insegnante d’arte capace di leggere oltre il silenzio, e Nathan, uno studente gentile che vede Ben per quello che è davvero. Tra timidezze, prime emozioni, ansie, piccoli fallimenti e improvvise cadute, Ben scopre che crescere significa anche lasciarsi aiutare, accettare l’amore degli altri e trovare la forza di amarsi per primi. Mentre affronta il dolore dell’abbandono e la confusione del presente, Ben inizia un percorso di rinascita che parla a chiunque abbia mai avuto paura di essere sé stesso. Attraverso legami inattesi e nuovi punti di appoggio, impara che la verità, anche quando fa male, può aprire la strada a una vita finalmente libera.

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