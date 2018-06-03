il diavolo veste prada 2 regia di David Frankel USA 2026
Trama del film Il diavolo veste prada 2
Il film racconta le nuove sfide di Miranda Priestly (Meryl Streep), iconica e temuta direttrice della prestigiosa rivista Runway, nel contesto di un’industria editoriale in profonda trasformazione. Dopo anni di dominio incontrastato nel mondo della moda, Miranda deve ora confrontarsi con il calo della carta stampata e con la consapevolezza che la pensione è sempre più vicina. Non ci sono solo le difficoltà professionali, ma anche quelle sul lato più personale della protagonista, mostrando il rapporto con il suo nuovo marito (Kenneth Branagh) e le complicate dinamiche intime tra i due. Tra crisi dell’editoria e sfide personali, Miranda Priestly si trova costretta a ridefinire il suo ruolo di donna di potere in un mondo che cambia rapidamente, affrontando con stile, determinazione e la consueta ironia le prove di un presente incerto.
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IL DIAVOLO VESTE PRADA, 2006
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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2
regia di
David Frankel
con
Meryl Streep
,
Anne Hathaway
,
Emily Blunt
,
Stanley Tucci
,
Kenneth Branagh
,
Simone Ashley
,
Justin Theroux
,
Lucy Liu
,
Tracie Thoms
,
Tibor Feldman
,
B.J. Novak
,
Patrick Brammall
,
Caleb Hearon
,
Helen J. Shen
,
Rachel Bloom
,
Pauline Chalamet
,
Larry Mitchell
,
George C. Wolfe
,
Daniel Liu
,
Bria Condon
,
Esco Jouléy
,
Rishi Mukherjee
,
Wes McGee
,
Conrad Ricamora
,
Lady Gaga
,
Kennedy Walsh
,
Ciara
,
Jenna Bush Hager
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