smart working regia di Svevo Moltrasio Italia 2026
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locandina del film SMART WORKING

Titolo Originale: SMART WORKING

RegiaSvevo Moltrasio

InterpretiMaccio Capatonda, Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi, Maurizio Nichetti, Svevo Moltrasio, Giulia Bolatti, Federico Iarlori, Quentin Darmon, Stefano Tiozzo

Durata: h 1.35
NazionalitàItalia 2026
Generecommedia
Al cinema nel Giugno 2026

•  Altri film di Svevo Moltrasio

Trama del film Smart working

Da quando l’azienda per cui lavora ha adottato lo smart working, Giuliano ha scoperto il paradiso: meno lavoro ma più redditività, più famiglia e tempo per le sue passioni. Sua moglie Laura, aspirante scrittrice, è incinta del secondo figlio e i due sono in cerca di una casa più grande. Intanto però l’azienda minaccia di riportare tutti in ufficio perché i suoi colleghi, invece, lavorano ma rendono pochissimo! Deciso a motivare e spronare i colleghi per non perdere il lavoro da casa, Giuliano riallaccia così i rapporti con alcuni di questi tra cui lo sbadato Stefano, romano fuori sede, e Gianni, un office manager ultrasettantenne in pensione da anni. Uno dopo l’altro, tutti i colleghi si trasferiscono in smart working a casa di Giuliano, tanto da coinvolgerlo, insieme a Laura e al piccolo Luca, in una serie di assurde disavventure, progetti strampalati e disastri continui. Giuliano dovrà capire se riuscirà a salvare lavoro, famiglia… e sanità mentale.

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