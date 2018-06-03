Trama del film Ricchi... da morire - delitti in famiglia
Becket Redfellow (Glen Powell) è un outsider cresciuto lontano dalla sua famiglia d'origine: una dinastia ricchissima che lo ha rinnegato alla nascita. Determinato a reclamare ciò che ritiene suo di diritto, Becket mette in atto un piano tanto ambizioso quanto spietato: eliminare, uno dopo l'altro, tutti i parenti che lo separano dall'eredità miliardaria. Ma l'incontro e lo scontro con Julia Steinway (Margaret Qualley) rimetterà in discussione tutto, fino al confronto finale con il temuto capo famiglia, Whitelaw Redfellow (Ed Harris).
Questo film è una sorta di remake americano di Sangue Blu con Alec Guinness e francamente è un paragone da far tremare i polsi perché il film inglese è una delle migliori commedie nere che mi sia capitato di vedere in vita mia. How to make a killing ha un piglio decisamente più serio anche se non è privo di una certa ironia, ma siamo ben lontani dalla perfidia e cattiveria dell'omologo inglese che a distanza di quasi 80 anni è ancora attualissimo e regge benissimo. Indubbiamente in questa scalata sociale del protagonista, dettata dalla rabbia, si prova nei suoi confronti una certa empatia perché quasi tutte le vittime rappresentano i lati spregevoli della ricchezza stessa. Sono convinto comunque che può essere apprezzato maggiormente se non si è avuta l'occasione di vedere Sangue blu. Diversamente, anche facendo finta di niente, il paragone è impietoso.