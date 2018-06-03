Seleziona un'opzione
Ogni famiglia è infelice a modo suo, soprattutto quelle che si odiano perché costrette a vivere nella stessa palazzina di uno sperduto borgo calabrese, un piccolo agglomerato di abitazioni situate in cima a un colle che tutti chiamano il Cozzo. E in ogni famiglia infelice, a ben guardare, c’è sempre qualcuno più infelice degli altri, che pensa solo a come sbarazzarsi dei suoi nemici.
Nessuno ha ancora votato e commentato
IL QUIETO VIVERE
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio