Trama del film Nel tepore del ballo

Il film racconta la parabola umana e sentimentale di Gianni Riccio (Massimo Ghini) conduttore televisivo di successo travolto da uno scandalo giudiziario che lo costringe a rimettere in discussione tutta la sua esistenza. Una storia di caduta e rinascita, dove il ritorno alle origini e l’incontro con un amore passato si intrecciano con la riscoperta di sé.

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