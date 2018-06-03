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Il film racconta la parabola umana e sentimentale di Gianni Riccio (Massimo Ghini) conduttore televisivo di successo travolto da uno scandalo giudiziario che lo costringe a rimettere in discussione tutta la sua esistenza. Una storia di caduta e rinascita, dove il ritorno alle origini e l’incontro con un amore passato si intrecciano con la riscoperta di sé.
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