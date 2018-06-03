Seleziona un'opzione
Nel pieno della natura selvaggia statunitense, un gruppo di soldati che aspira a entrare nel corpo d'élite degli United States Army Rangers partecipa a un difficile campo di addestramento che mette alla prova le loro capacità di resistenza e sopravvivenza. Durante l'esercitazione finale, tuttavia, i soldati si imbattono in una gigantesca macchina da guerra senziente dall'aspetto alieno, che si risveglia e comincia a dare loro la caccia.
|Voto Visitatori:
|5,50 / 10 (2 voti)
|Grafico
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio