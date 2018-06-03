savage house regia di Peter Glanz Gran Bretagna 2026
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locandina del film SAVAGE HOUSE

Titolo Originale: SAVAGE HOUSE

RegiaPeter Glanz

InterpretiRichard E. Grant, Claire Foy, Jack Farthing, Bel Powley, Kíla Lord Cassidy, Richard McCabe, Vicki Pepperdine, Pip Torrens, Robert Bathurst, Tony Way, Tom Godwin, Roger Ashton-Griffiths, Les Kenny-Green, Nicholas Woodeson, Antony Somers, Phill Drew, Angus Kennedy, James Nicholson, Samuel Barnett, Sebastian Armesto, Miles Jupp, Sven Ironside, Michael Culkin, James Smith, Derek White, Erin Battle, Alice Jade, Dominic Charman

Durata: h 1.54
NazionalitàGran Bretagna 2026
Generecommedia
Al cinema nel Giugno 2026

•  Altri film di Peter Glanz

Trama del film Savage house

Il film è ambientato nell’Inghilterra del 1715, sullo sfondo di una devastante epidemia di vaiolo e dei tumulti politici della prima rivolta giacobina. Sir Chauncey Savage (Richard E. Grant) e sua moglie Lady Savage (Claire Foy) sono due aristocratici determinati a risollevare le sorti di una casata ormai in declino. Accecati dall’ambizione e dal desiderio di scalare le gerarchie sociali, i due concentrano ogni sforzo nell’organizzazione di uno sfarzoso ricevimento destinato a impressionare un duca e una duchessa, convinti che quell’evento possa rappresentare la svolta decisiva per il loro futuro. Ma, mentre il paese è travolto dall'emergenza sanitaria, il caos politico e la rivolta sociale, la loro ossessiva ricerca di prestigio si trasforma in una spirale di intrighi, decadenza morale e spargimenti di sangue. All’interno della tenuta dei Savage, ogni favore ha un prezzo e ogni tentativo di avanzamento sociale porta con sé conseguenze sempre più imprevedibili. In un contesto segnato da profonde tensioni, i protagonisti inseguono ostinatamente un ideale di successo che si rivela seducente, distruttivo e totalmente selvaggio.

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SAVAGE HOUSE

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