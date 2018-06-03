Trama del film Savage house

Il film è ambientato nell’Inghilterra del 1715, sullo sfondo di una devastante epidemia di vaiolo e dei tumulti politici della prima rivolta giacobina. Sir Chauncey Savage (Richard E. Grant) e sua moglie Lady Savage (Claire Foy) sono due aristocratici determinati a risollevare le sorti di una casata ormai in declino. Accecati dall’ambizione e dal desiderio di scalare le gerarchie sociali, i due concentrano ogni sforzo nell’organizzazione di uno sfarzoso ricevimento destinato a impressionare un duca e una duchessa, convinti che quell’evento possa rappresentare la svolta decisiva per il loro futuro. Ma, mentre il paese è travolto dall'emergenza sanitaria, il caos politico e la rivolta sociale, la loro ossessiva ricerca di prestigio si trasforma in una spirale di intrighi, decadenza morale e spargimenti di sangue. All’interno della tenuta dei Savage, ogni favore ha un prezzo e ogni tentativo di avanzamento sociale porta con sé conseguenze sempre più imprevedibili. In un contesto segnato da profonde tensioni, i protagonisti inseguono ostinatamente un ideale di successo che si rivela seducente, distruttivo e totalmente selvaggio.

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