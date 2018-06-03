mio fratello e' un vichingo regia di Anders Thomas Jensen Danimarca, Svezia 2025
mio fratello e' un vichingo (2025Film Novità

locandina del film MIO FRATELLO E' UN VICHINGO

Titolo Originale: DEN SIDSTE VIKING

RegiaAnders Thomas Jensen

InterpretiNikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Sofie Gråbøl, Bodil Jørgensen, Lars Brygmann, Søren Malling, Kardo Razzazi, Peter Düring, Nicolas Bro

Durata: h 1.50
NazionalitàDanimarca, Svezia 2025
Generecommedia
Al cinema nel Febbraio 2026

•  Altri film di Anders Thomas Jensen

Trama del film Mio fratello e' un vichingo

Anker viene rilasciato dal carcere dopo una condanna a quattordici anni per rapina e va subito a trovare suo fratello Manfred, l'unica persona a sapere dove si trovi la refurtiva del colpo che lo ha mandato dietro le sbarre. Mentre Anker era in prigione, tuttavia, Manfred ha sviluppato una malattia psichiatrica che gli ha fatto dimenticare il nascondiglio del bottino.

Voto Visitatori:   7,00 / 10 (1 voti)7,00Grafico
Voti e commenti su Mio fratello e' un vichingo, 1 opinioni inserite
Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  10/09/2025 21:37:14
   7 / 10
Il regista delle mele di Adamo conferma le sue doti con una commedia grottesca che è un inno alla follia ed alla normalità, se si può dare una definizione a questo termine. Due fratelli, il primo, rapinatore di banche che una volta uscito dal carcere pensa soltanto a recuperare il bottino, a sua volta sepolto da suo fratello Manfred, debole a livello psicologico e notevolmente peggiorato nel corso degli anni tanto da soffrire di personalità multipla, credendosi John Lennon. Quindi abbiamo da una parte il cosiddetto "normale" che pensa solo al bottino da recuperare ed il folle che cerca di suicidarsi ogni volta che lo chiamano con il suo vero nome. Una commedia divertente a cui non mancano spunti di riflessione su come in Danimarca vengono marginalizzati i malati mentali ed il cinismo dei "normali" che pensano solo al denaro. Anders Thomas Jensen non si tira indietro con improvvise esplosioni di violenza ed oltre la solidità di Nikolaj Lie Kaas, mostra un Mads Mikkelsen lontano dai suoi ruoli glaciali a favore di una comicità e di una dolcezza inusuali, confermando la sua caratura di attore a tutto tondo.

