Trama del film Mio fratello e' un vichingo

Anker viene rilasciato dal carcere dopo una condanna a quattordici anni per rapina e va subito a trovare suo fratello Manfred, l'unica persona a sapere dove si trovi la refurtiva del colpo che lo ha mandato dietro le sbarre. Mentre Anker era in prigione, tuttavia, Manfred ha sviluppato una malattia psichiatrica che gli ha fatto dimenticare il nascondiglio del bottino.

