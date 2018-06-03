Trama del film Le tigri di mompracem (2026)

Antonio ed Estrella sono fratelli. Loro padre era un sommozzatore. Hanno trascorso tutta la vita in mare. Antonio è il Tigre, un sommozzatore imbattibile, il compagno che tutti vorrebbero avere quando si rischia la vita ogni giorno. Estrella lo assiste sulla chiatta su cui lavorano. Lei lo tiene legato alla terraferma; fuori dall’acqua è un disastro. Ma, dopo un incidente, il futuro si presenta cupo. Una situazione che può cambiare quando trovano il nascondiglio di alcuni spacciatori per la cocaina. Antonio non vede altra possibilità, Estrella non è convinta. Come sempre.

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