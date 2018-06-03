Il racconto del fumetto e dei suoi protagonisti, conducendo il pubblico – soprattutto quello dei non conoscitori – all’interno di un settore in crescita e da anni al centro di una straordinaria attenzione mediatica.
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Codice
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GENERAZIONE FUMETTO
regia di
Omar Rashid
con
Mirka Andolfo
,
Sara Pichelli
,
Rita Petruccioli
,
Zerocalcare
,
Michael Rocchetti
,
Francesco Artibani
,
Emiliano Pagani
,
Michele Foschini
,
Davide Catenacci
,
Giacomo Bevilacqua
,
Stefano Rapone
,
Lillo
,
Vera Gheno
,
Barbara Baraldi
,
Marco Manetti
,
Antonio Manetti
,
Sio
,
Francesco Lancia
,
Luigi F. Bona
,
Laura Vaioli
,
Cosimo Lorenzo Pancini
,
Massimiliano Loizzi
,
Giorgio Viaro
,
Danno
,
Licia Troisi
,
Roberto Recchioni
,
Emanuele Vietina
Codice: