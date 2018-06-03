piccolo miracolo regia di Guido Chiesa Italia 2026
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locandina del film PICCOLO MIRACOLO

Titolo Originale: PICCOLO MIRACOLO

RegiaGuido Chiesa

InterpretiMarco D'Amore, Greta Scarano, Giorgio Colangeli, Pierluigi Gigante, Mariangela D'Abbraccio, Laura Adriani, Gianmarco Tognazzi, Francesca Antonelli

Durata: h 1.42
NazionalitàItalia 2026
Generedrammatico
Al cinema nel Giugno 2026

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Trama del film Piccolo miracolo

Davide Lancia, ricco quarantenne dai gusti raffinati e un debole per tutto ciò che è bello, dalle donne all’arte, deve la sua fortuna al fatto di essere figlio di uno dei più potenti e spregiudicati costruttori romani. Il padre, per spronarlo, gli offre l’occasione per dimostrare finalmente di poter essere il degno erede del suo impero: dovrà demolire una palazzina malandata e realizzare al suo posto un edificio di lusso. Un affare al quale Davide non può rinunciare. Nella palazzina però vive ancora una inquilina che non intende lasciare il suo appartamento: Ursula, una donna cieca, bella, determinata e battagliera. L’incontro con Ursula scompaginerà i piani di Davide e gli permetterà di aprirsi a un nuovo modo di vivere e vedere le cose.

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PICCOLO MIRACOLO

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