Trama del film La bolla delle acque matte

Un piccolo isolato borgo di montagna ferito da un terribile terremoto… le paludi della burocrazia ne impediscono la rinascita. Quando la realtà è troppo dura non resta che affidarsi al sogno. E il sogno di Lorenzo è quello di aprire un ristorante i cui sapori inebrianti, misteriosi ed evocativi possano trasformare un grigio presente in un domani colorato e multietnico. Dopo aver superato confitti, aggressioni, pregiudizi e smantellato piantagioni d’oppio, Lorenzo con i suoi cuochi ci farà viaggiare. Un vigile del fuoco/gourmet africano, assistito da un giovane pakistano, contaminerà con spezie e sapienza i piatti locali, convertendo persino Elsa, la cuoca di sempre, a creare ricette umbro-senegalesi-pakistane. Una piccola rivoluzione che segnerà l’inizio di una nuova era, in cui gli ingredienti come le acque si mescolano.

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