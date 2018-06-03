#skyking regia di Patricia E. Gillespie USA 2026
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#skyking (2026)

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locandina del film #SKYKING

Titolo Originale: #SKYKING

RegiaPatricia E. Gillespie

Interpreti: -

Durata: h 1.31
NazionalitàUSA 2026
Generedocumentario
Al cinema nell'Aprile 2026

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Trama del film #skyking

Richard Russell, detto Beebo, ha 28 anni e lavora come agente di assistenza a terra nell'aviazione civile per la compagnia Horizon Air. Un giorno, sorprendendo tutti quello che lo conoscevano, si presenta al lavoro indossando una maglietta con la scritta "il cielo non ha limiti", ruba un aereo da 33 milioni di dollari e decolla nei cieli del Pacifico nord-occidentale.

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#SKYKING

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