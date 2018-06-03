Trama del film The basketball dream - marco belinelli

Il sogno di Marco Belinelli e il suo amore per il basket diventano un film. Dalla provincia emiliana di San Giovanni in Persiceto, un ragazzo con un sogno troppo grande per il suo tempo: giocare in NBA. Primo e unico italiano nella storia a vincere un titolo NBA, Marco Belinelli ha attraversato oceani, sconfitte e trionfi per raggiungere ciò in cui credeva e per scoprire che ogni viaggio, alla fine, riporta sempre a casa.

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