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Il sogno di Marco Belinelli e il suo amore per il basket diventano un film. Dalla provincia emiliana di San Giovanni in Persiceto, un ragazzo con un sogno troppo grande per il suo tempo: giocare in NBA. Primo e unico italiano nella storia a vincere un titolo NBA, Marco Belinelli ha attraversato oceani, sconfitte e trionfi per raggiungere ciò in cui credeva e per scoprire che ogni viaggio, alla fine, riporta sempre a casa.
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THE BASKETBALL DREAM - MARCO BELINELLI
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