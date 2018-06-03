Trama del film Mortal kombat ii

Mortal Kombat 2, il film diretto da Simon McQuoid, è il sequel del film del 2021 tratto dall'omonima saga di videogiochi. Il protagonista Johnny Cage è interpretato da Karl Urban. Questa volta, i campioni più amati dai fan – ora affiancati da Johnny Cage in persona – si affrontano in un’epica battaglia all'ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull’esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.

Film collegati a MORTAL KOMBAT II

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