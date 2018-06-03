Seleziona un'opzione
Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.
Nessuno ha ancora votato e commentato
SCREAM 7
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio