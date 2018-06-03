Trama del film E i figli dopo di loro

Agosto 1992. Una valle sperduta da qualche parte a Est, altiforni che non bruciano più, un lago, un pomeriggio di canicola. Anthony ha quattordici anni, e insieme al cugino, per uccidere la noia, decide di rubare una canoa e andare a vedere cosa succede dall'altra parte, sulla famosa spiaggia a culo nudo. Alla fine sarà il primo amore di Anthony, la prima estate, quella che deciderà tutto quello che verrà dopo. Sarà il dramma della vita che avrà inizio.

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