e i figli dopo di loro regia di Zoran Boukherma, Ludovic Boukherma Francia 2024
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locandina del film E I FIGLI DOPO DI LORO

Titolo Originale: LEURS ENFANTS APRES EUX

RegiaZoran Boukherma, Ludovic Boukherma

InterpretiPaul Kircher, Angélina Woreth, Sayyid El Alami, Gilles Lellouche, Ludivine Sagnier, Louis Memmi

Durata: h 2.26
NazionalitàFrancia 2024
Generedrammatico
Al cinema dal 14 Giugno 2026

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Trama del film E i figli dopo di loro

Agosto 1992. Una valle sperduta da qualche parte a Est, altiforni che non bruciano più, un lago, un pomeriggio di canicola. Anthony ha quattordici anni, e insieme al cugino, per uccidere la noia, decide di rubare una canoa e andare a vedere cosa succede dall'altra parte, sulla famosa spiaggia a culo nudo. Alla fine sarà il primo amore di Anthony, la prima estate, quella che deciderà tutto quello che verrà dopo. Sarà il dramma della vita che avrà inizio.

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E I FIGLI DOPO DI LORO

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