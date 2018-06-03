Trama del film La sposa!

Nella Chicago degli anni '30, un solitario Mostro di Frankenstein (Christian Bale) viaggia in cerca dell'aiuto della pionieristica scienziata Dr. Euphronious (Annette Bening), chiedendole di creare per lui una compagna. I due riportano in vita una giovane donna assassinata, e così nasce La Sposa (Jessie Buckley). Ma ciò che segue va ben oltre ogni aspettativa: omicidi! Possessioni! Un movimento culturale selvaggio e radicale! E due amanti fuorilegge uniti in una storia d’amore esplosiva e incontrollabile!

Sei un blogger? Copia la scheda del film