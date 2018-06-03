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Emma De Tessent è una ragazza di 28 anni, capelli lunghi che vanno dappertutto, occhi dolci, inglese per metà e con una passione travolgente per percorrere le strade di Roma, in lungo e in largo, con la sua vecchia bicicletta da corsa gialla. Eterna stagista in una casa di produzione romana, "Non è la fine del mondo” è il suo mantra ogni volta che qualcosa non va per il verso giusto e le cose non sembrano così tremende. Fino a quando si ritroverà a ricominciare da capo e più volte la sua carriera lavorativa: da stagista, a disoccupata, ad assistente in un negozio di abiti per bambini fino a diventare editor nella casa di produzione dei suoi sogni, con il capo dei suoi sogni. Ma basterà questo a fare di Emma una donna felice e una professionista soddisfatta?
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NON E' LA FINE DEL MONDO
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