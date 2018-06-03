non e' la fine del mondo regia di Valentina Zanella Italia 2026
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locandina del film NON E' LA FINE DEL MONDO

Titolo Originale: NON E' LA FINE DEL MONDO

RegiaValentina Zanella

InterpretiFotinì Peluso, Andrea Bosca, Paolo Ruffini, Paolo Rossi, Lorenzo Pozzan, Ivana Lotito, Barbara Bouchet, Anna Dalton, Susanna Tommasi, Paolo Cioni

Durata: h 1.48
NazionalitàItalia 2026
Generecommedia
Al cinema nel Marzo 2026

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Trama del film Non e' la fine del mondo

Emma De Tessent è una ragazza di 28 anni, capelli lunghi che vanno dappertutto, occhi dolci, inglese per metà e con una passione travolgente per percorrere le strade di Roma, in lungo e in largo, con la sua vecchia bicicletta da corsa gialla. Eterna stagista in una casa di produzione romana, "Non è la fine del mondo” è il suo mantra ogni volta che qualcosa non va per il verso giusto e le cose non sembrano così tremende. Fino a quando si ritroverà a ricominciare da capo e più volte la sua carriera lavorativa: da stagista, a disoccupata, ad assistente in un negozio di abiti per bambini fino a diventare editor nella casa di produzione dei suoi sogni, con il capo dei suoi sogni. Ma basterà questo a fare di Emma una donna felice e una professionista soddisfatta?

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