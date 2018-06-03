Trama del film Il tempo e' ancora nostro

Il film racconta la storia due ragazzi: il primo è il dodicenne Stefano, orfano di madre che vive nelle case popolari; l'altro, invece, è Tancredi, suo coetaneo, ma orfano di padre e di estrazione borghese. I due provengono da ambienti totalmente differenti - se non addirittura opposti - ma ciò non impedisce loro di stringere un'amicizia così forte al punto da diventare un tutt'uno. Il loro sogno è giocare a golf sui campi dell'European Tour insieme a Costantino, il padre di Stefano che è divenuto una figura genitoriale anche per Tancredi. Passano gli anni e i due ragazzi sono diventati ormai adulti. Tancredi (Ascanio Pacelli) ha oltre 45 anni, è bello, lavora in finanza ed è ancora ricco, ma dissoluto; infatti, il suo essere frivolo sta lentamente mandando in mille pezzi la sua famiglia, allontanandolo dalla figlia. Stefano (Mirko Frezza) è rimasto povero e trasandato e ha passato gli ultimi anni tra dipendenza, comunità di recupero e crisi di astinenza. La voglia di rivalsa di Tancredi, intenzionato a riconquistare la sua famiglia, gli farà ritornare la passione per il golf, sport che lo porterà indietro nel tempo tra i ricordi e le vecchie amicizie, per prima quella col "mentore" Costantino (Antonello Fassari) e poi con l'amico d'infanzia Stefano.

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