Trama del film Con la pioggia dentro

Alla soglia dei sessantacinque anni Giorgio Canali, cantautore e musicista di spicco del panorama underground italiano, si ritrova ad affrontare l’ennesimo trasloco della sua vita. Anche per un anti-nostalgico come lui, un trasloco è sempre l'occasione per raccogliere pezzi della propria vita, vissuta in costante movimento. I luoghi: le case e le città in cui ha vissuto e quelle in cui vive, le sale prove, gli studi di registrazione veri e quelli improvvisati (come Villa Pirondini dove registrò con i CCCP - Fedeli alla linea o la sua camera da letto), i palchi dei club e dei piccolissimi locali, le piazze di paese e i palazzetti quando suonava nei C.S.I..

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