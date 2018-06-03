Dopo aver spezzato il misterioso bastoncino del desiderio per conquistare il cuore della ragazza che ama un romantico senza speranza ottiene esattamente ciò che ha chiesto ma presto scopre che alcuni desideri hanno un prezzo sinistro e pericoloso.
Da diverso tempo non mi imbattevo in un film capace di creare una costante (e quasi intollerabile) ansia dall'inizio alla fine! ogni scena, ogni movimento di camera, ogni inquadratura sono studiati perfettamente per creare tensione...in un continuo stato di "attesa" di qualcosa che potrebbe succedere (e che spesso non avviene...alimentando ancora di più questo stato di continuo disagio). Inquadrature fisse, immagini sfuocate nello sfondo, dove "tu vedi" ma il protagonista non coglie ancora, movimenti di camera studiatissimi...tutto funziona a meraviglia! Credo che Curry Barker, il regista, sia grande ammiratore di Hitchcock, dal quale ha appreso perfettamente i fondamenti della tensione, arricchendo il tutto con esplosioni di violenza non indifferenti, sangue e "vari liquidi" corporei, che fanno veramente di questa pellicola, a mio parere, un gioiellino! Corro a recuperare la prima opera di Curry Barker, MILK & SERIAL...a mio parere siamo agli esordi di un nome che farà storia nei prossimi anni. Promosso a pieni voti!
Ci sono innumerevoli chicche su sta pellicola...fra le tante, mi ha incuriosito il "commesso" del negozio, che il protagonista trova la seconda volta che va per comprare un altro "bastoncino dei desideri"...ebbene, non c'è la tipa che c'era all'inizio (che da come parlava già lavorava in quel negozio da molto), che era al telecono con qualcuno...C'è un altro ragazzo...che dice "io il mio desiderio l'ho già espresso"....ebbene...quale potrebbe essere stato il suo desiderio? era forse la ragazza?