Trama del film Asfalto che suona

Il documentario accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso l’audace e sperimentale universo della collana di musica (anti)classica 19’40”. I fondatori Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro, insieme al direttore d’orchestra Marcello Corti, raccontano il loro percorso artistico e la passione che li spinge a esplorare nuove forme musicali, superando i confini tradizionali dei generi. Attraverso un racconto in movimento che attraversa l’Italia, il film alterna performance dal vivo, sessioni di registrazione in studio e viaggi rocamboleschi, offrendo uno sguardo intimo sul processo creativo del collettivo. Il risultato è un’esplorazione musicale libera e sorprendente che passa dal fascino delle colonne sonore dei videogiochi alla sperimentazione della notazione grafica, dalla poesia della chanson francese fino all’eleganza della musica classica, componendo un mosaico sonoro ricco e senza barriere stilistiche.

Sei un blogger? Copia la scheda del film