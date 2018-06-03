asfalto che suona regia di Roberto Delvoi Italia 2024
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locandina del film ASFALTO CHE SUONA

Titolo Originale: ASFALTO CHE SUONA

RegiaRoberto Delvoi

InterpretiEnrico Gabrielli, Sebastiano de Gennaro, Francesco Fusaro, Marcello Corti

Durata: h 1.18
NazionalitàItalia 2024
Generedocumentario
Al cinema dal 9 Aprile 2026

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Trama del film Asfalto che suona

Il documentario accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso l’audace e sperimentale universo della collana di musica (anti)classica 19’40”. I fondatori Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro, insieme al direttore d’orchestra Marcello Corti, raccontano il loro percorso artistico e la passione che li spinge a esplorare nuove forme musicali, superando i confini tradizionali dei generi. Attraverso un racconto in movimento che attraversa l’Italia, il film alterna performance dal vivo, sessioni di registrazione in studio e viaggi rocamboleschi, offrendo uno sguardo intimo sul processo creativo del collettivo. Il risultato è un’esplorazione musicale libera e sorprendente che passa dal fascino delle colonne sonore dei videogiochi alla sperimentazione della notazione grafica, dalla poesia della chanson francese fino all’eleganza della musica classica, componendo un mosaico sonoro ricco e senza barriere stilistiche.

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