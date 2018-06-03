Trama del film Domani interrogo

Domani interrogo racconta di un’insegnante d'inglese e di una quinta, che è considerata la classe più difficile di un istituto tecnico in una zona periferica di Roma. Lei sa che i suoi ventiquattro studenti diciottenni non la considerano un essere umano, parlano male di lei, sono pronti a contestarla e provano una curiosità morbosa verso la sua vita privata, ma tenta lo stesso di entrare in contatto con loro e il risultato di questo sforzo è “una grande storia d’amore”. Cenciarelli descrive le lezioni (rigorosamente in inglese nonostante le proteste dei ragazzi), le liti in classe e fuori, le trovate degli studenti, il loro bisogno di confrontarsi, il loro desiderio di mostrarsi superiori, le loro debolezze e la loro solitudine. Con il passare delle stagioni il rapporto tra professoressa e allievi si complica e si approfondisce alternando momenti di grande entusiasmo e di grande delusione fino all’esame di maturità, che vede lei più emozionata di loro.

