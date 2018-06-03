domani interrogo regia di Umberto Riccioni Carteni Italia 2025
Ciao Paul!
domani interrogo (2025) Film Novità

locandina del film DOMANI INTERROGO

Titolo Originale: DOMANI INTERROGO

RegiaUmberto Riccioni Carteni

InterpretiAnna Ferzetti, Fabio Bizzarro, Zoe Massenti, Sara Silvestro, Yothin Clavenzani, Paterne Sassaroli, Anita Serafini, Morgan Sebastian Wahr, Lorenzo Bagala, Federico Micheli, Mounir Khlifi, Manuela Zero, Massimo Foschi, Simona di Sarno

Durata: h 1.35
NazionalitàItalia 2025
Generedrammatico
Al cinema nel Febbraio 2026

•  Altri film di Umberto Riccioni Carteni

Trama del film Domani interrogo

Domani interrogo racconta di un’insegnante d'inglese e di una quinta, che è considerata la classe più difficile di un istituto tecnico in una zona periferica di Roma. Lei sa che i suoi ventiquattro studenti diciottenni non la considerano un essere umano, parlano male di lei, sono pronti a contestarla e provano una curiosità morbosa verso la sua vita privata, ma tenta lo stesso di entrare in contatto con loro e il risultato di questo sforzo è “una grande storia d’amore”. Cenciarelli descrive le lezioni (rigorosamente in inglese nonostante le proteste dei ragazzi), le liti in classe e fuori, le trovate degli studenti, il loro bisogno di confrontarsi, il loro desiderio di mostrarsi superiori, le loro debolezze e la loro solitudine. Con il passare delle stagioni il rapporto tra professoressa e allievi si complica e si approfondisce alternando momenti di grande entusiasmo e di grande delusione fino all’esame di maturità, che vede lei più emozionata di loro.

Nessuno ha ancora votato e commentato
DOMANI INTERROGO

Ultime recensioni inserite

in sala


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA
Locandina del film SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA Regia: Tim Fehlbaum
Interpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
NOSFERATU (2024)
Locandina del film NOSFERATU (2024) Regia: Robert Eggers
Interpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark
Genere: horror

Recensione a cura di Harpo

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

IL DELINQUENTE DEL ROCK'N'ROLL
regia di Richard Thorpe
Voto Visitatori: 8,1  8,1

Novità e Recensioni

