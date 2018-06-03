Trama del film Un poeta

Il film racconta la storia di Oscar Restrepo (Ubeimar Rios), un uomo che ha consacrato la propria vita alla poesia senza mai ottenere nessun riconoscimenti. Ormai anziano e disilluso, Oscar vive ai margini della società, intrappolato nel cliché logoro del poeta dimenticato, sospeso tra romanticismo e fallimento. L’incontro con Yurlady (Rebeca Andrade), un’adolescente di umili origini dotata di uno straordinario e istintivo talento per la scrittura, riaccende in lui una scintilla. Nasce un desiderio di trasmettere ciò che sa, di dare un senso al proprio percorso e forse persino di riscattarsi attraverso di lei. Deciso a sostenerla, Oscar la introduce nel mondo della poesia e delle sue istituzioni, convinto di offrirle un’opportunità. Ma ciò che inizia come un gesto di cura e fiducia si trasforma gradualmente in un terreno ambiguo, dove entusiasmo, proiezioni personali e sottili dinamiche di potere rischiano di soffocare la voce più autentica della ragazza. Perché accompagnare qualcuno nel mondo dell’arte può essere un atto d’amore, ma anche una forma di condanna. In parallelo, Oscar cerca di mantenere un legame con sua figlia Daniela (Alisson Correa), all’ultimo anno di liceo e prossima all’università, e con l’anziana madre. Questi rapporti, difficili e teneri, aggiungono umanità e ironia al racconto, bilanciando il dramma del suo tentativo di diventare mentore e restituendo un ritratto intimo e complesso di un uomo in bilico tra fallimento, affetto e bisogno di essere ancora necessario.

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