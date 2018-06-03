chopin, notturno a parigi regia di Michał Kwieciński Polonia 2025
chopin, notturno a parigi (2025Film Novità

locandina del film CHOPIN, NOTTURNO A PARIGI

Titolo Originale: CHOPIN, CHOPIN!

RegiaMichał Kwieciński

InterpretiEryk Kulm, Joséphine de la Baume, Victor Meutelet, Lambert Wilson, Theo Grundmann Brechet, Przemysław Kowalski, Karolina Gruszka, Kamil Szeptycki, Michał Pawlik, Claudia Fortunato, Roxane Le Texier, Gabriel Raab, Clara Eon, Hugo Cremaschi, Maja Ostaszewska, Grzegorz Damięcki, Masza Wągrocka, Dominika Ostałowska, Martyna Byczkowska, Maximilien Seweryn, Nathan Metral, Dominique Frot, Daniel Séjourné, Christophe Favre, Mario Fuchs, François Chabert, Lorenzo Gandolfo

Durata: h 2.13
NazionalitàPolonia 2025
Generebiografico
Al cinema nel Febbraio 2026

•  Altri film di Michał Kwieciński

Trama del film Chopin, notturno a parigi

Parigi, 1835. Frédéric Chopin ha 25 anni. È celebrato nei salotti parigini, adorato dall’aristocrazia e dal Re di Francia. Nessun evento culturale di rilievo è completo senza una sua apparizione. Lo vediamo durante scorribande notturne e alle feste che seguono i suoi concerti – quasi sempre traboccante di energia, mentre cela la sua malattia dietro una maschera ironica. La vita gli scivola tra le dita, ma lui si rifiuta di rallentare. Compone le sue opere più grandi, talvolta su commissione speciale, mentre impartisce lezioni di pianoforte per sbarcare il lunario. È ammirato dagli amici, adorato dalle donne, ma col tempo scoprirà che la cosa più importante della sua vita è la musica.

Nessuno ha ancora votato e commentato
CHOPIN, NOTTURNO A PARIGI

