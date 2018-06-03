amarga navidad regia di Pedro Almodóvar Spagna 2026
Trama del film Amarga navidad
Il film racconta l'alternarsi di due storie. La prima ha per protagonista Elsa, una regista di spot pubblicitari, nel 2004, durante il lungo ponte festivo del mese di dicembre. La seconda si svolge nel 2026 ed è incentrata su Raúl, uno sceneggiatore e regista che sta scrivendo un copione che presto scopriremo essere la storia di Elsa, del suo compagno Bonifacio e delle sue amiche Patricia e Natalia. Mescolata alla finzione, Elsa diventa in qualche modo l’alter ego di Raúl, che ricorre all’autofinzione come soluzione a una lunga stagione di aridità creativa. Guardando dentro se stesso, Raúl non può fare a meno di rivolgere lo sguardo anche alle persone che compongono il suo universo più intimo: il suo compagno e la sua assistente. Il film racconta lo stretto legame tra realtà e finzione, tra ispirazione e vita, e apre una riflessione sui limiti dell’autofinzione.
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AMARGA NAVIDAD
regia di
Pedro Almodóvar
con
Bárbara Lennie
,
Leonardo Sbaraglia
,
Aitana Sánchez-Gijón
,
Victoria Luengo
,
Patrick Criado
,
Milena Smit
,
Quim Gutiérrez
,
Rossy de Palma
,
Carmen Machi
,
Antonio Araque
,
Diogo Belizario
,
Nourdin Batán
,
Laura Ledesma
,
Tusti de las Heras
,
Gloria Muñoz
,
Antonio Romero
,
María Morales
,
Amaia Romero
,
Javier Ambrossi
,
Javier Calvo
,
Omar Ayuso
,
Julia de Castro
,
Bibiana Fernández
,
Carlos García Cambero
,
Guitarricadelafuente
,
Samantha Hudson
,
Fernando Iglesias
,
Chije Kang
,
Bruna Lucadamo
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