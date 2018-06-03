Trama del film Los domingos

Il film racconta la storia di Ainara (Blanca Soroa), una diciassettenne basca brillante e idealista alle prese con una decisione che la sua famiglia dà per scontata. L’iscrizione all’università. Ma mentre il padre vedovo e tutti i parenti si aspettano da lei un futuro brillante, Ainara riceve una chiamata diversa, più profonda. Sente di avvicinarsi sempre più a Dio, e annuncia di voler trascorrere un periodo in un convento di clausura per capire se è quella la sua vera strada. La notizia si diffonde rapidamente, portando uno scompiglio generale, soprattutto nella consueta armonia delle domeniche a casa della nonna. Per alcuni è solo una fase, per altri una scelta incomprensibile. Per la zia Maite (Patricia López Arnaiz), donna pragmatica, colta e apparentemente aperta, è uno shock che rimette in discussione le proprie certezze, innescando uno scontro generazionale e ideologico molto doloroso. Tra dialoghi carichi di tensione e silenzi pieni di significato, si delinea il ritratto di una famiglia che si confronta, forse per la prima volta, con ciò che crede e che teme. Ainara diventa così il fulcro di una crisi più ampia, dove la fede si intreccia con il bisogno di libertà, e la spiritualità si scontra con le aspettative borghesi di successo e realizzazione. Un’opera intensa e sottile, dove niente è bianco o nero e nessuno è davvero come sembra.

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