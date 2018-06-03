Il film è ambientato nei primi anni Venti del nuovo millennio a Roma, una città segnata dalla trasformazione digitale e dalle conseguenze di una pandemia.
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LOVITA
regia di Vito Vinci
con Priscilla Terenzi
, Francesco Paolo Amoroso
, Andrea Planamente
, Chiara Barbagallo
, Roberto Davide
, Giacomo Gonnella
, Luis Molteni
, Smeralda Capizzi
, Clara Cavallucci
, Simeone D'Antona
, Mariana Falace
, Adelaide Parolini
, Renato Solustri
Codice: