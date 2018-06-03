Trama del film Iron maiden: burning ambition

IRON MAIDEN: BURNING AMBITION racconta il modo in cui gli Iron Maiden hanno dato vita a un movimento culturale, mettendo in discussione l’interpretazione tradizionale del rock e il vasto impatto dell’heavy metal sulla cultura e sulla società. Tra interviste alla band e a ospiti come Javier Bardem, Lars Ulrich e Chuck D, questo elettrizzante film regala uno sguardo intimo alla loro visione artistica e al legame inossidabile con tutti i fan sparsi per il mondo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film