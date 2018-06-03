Trama del film Miroirs no. 3 - il mistero di laura

Durante una gita in campagna, Laura, giovane studentessa a Berlino, sopravvive miracolosamente a un incidente stradale nel quale perde la vita il suo compagno. Profondamente scossa ma fisicamente illesa, viene accolta da Betty, una donna che ha assistito all’incidente e che le offre rifugio nella propria casa. Poco a poco, anche il marito separato di Betty e il figlio accettano la presenza di Laura, dando vita a un equilibrio fragile e quasi familiare. Ma sotto questa apparente quiete, il passato di ciascun personaggio riaffiora, costringendo Laura a confrontarsi con la propria identità e con il dolore rimosso.

