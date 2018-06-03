Trama del film Sangue d'oro

Il film segue un commando paramilitare che con un audace colpo in Vaticano, ruba un’ampolla contenente il presunto sangue di Cristo. Il furto innesca una catena di eventi che attraversa mezzo mondo. Jake Mitchel, ex comandante delle forze speciali, si trova casualmente coinvolto durante uno scalo a Manila insieme alla moglie Sofia, ma quella che doveva essere una semplice tappa si trasforma in un incubo. Sofia viene rapita, trascinandolo in un intrigo internazionale dai contorni oscuri e mistici. Seguendo le tracce dei rapitori, Jake si addentra nella giungla filippina, dove scopre la verità dietro al complotto. Un fanatico religioso è convinto di poter ottenere l'immortalità unendo la reliquia sacra al rarissimo “Sangue d’Oro” che scorre nelle vene di Sofia. Da quel momento inizia una corsa contro il tempo, tra inseguimenti e scontri brutali. Il viaggio di Jake lo porterà oltre la giungla, fino a scenari estremi come il deserto del Sahara, in una missione disperata per salvare sua moglie e fermare un piano che potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Tra azione e suggestioni soprannaturali, la sua diventa una lotta per amore, ma anche contro un’ossessione capace di sfidare i limiti della vita e della morte.

Sei un blogger? Copia la scheda del film