Trama del film Eva (2026)

Eva (Carol Duarte) è un’affascinante quarantenne. Gira per la città cercando uomini: padri con bimbi piccoli, che la seguono e poi, misteriosamente, spariscono. Dopo ogni sparizione Eva è vicino a un laghetto di montagna, un luogo pulito e incontaminato. Mentre strane presenze blu sembrano apparire nel cielo, la donna sembra seguire una missione precisa. L’incontro improvviso con Giacomo (Edoardo Pesce), un apicoltore vedovo che vive in una fattoria isolata, e con suo figlio Nicola (Tommaso Zoppi), sconvolgerà i suoi piani. È proprio il bambino, subito legatissimo a lei, a chiederle aiuto: vuole rivedere la madre, di cui non ricorda nulla. Eva sente un crescente legame con Nicola e lo aiuta nella sua commovente ricerca. Da qui una serie di sconvolgenti rivelazioni che cambieranno le loro esistenze.

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