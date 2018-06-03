Trama del film Don't let the sun

In un futuro prossimo dove, a causa dei cambiamenti climatici, il giorno è diventato insopportabilmente caldo, la vita sociale è stata spostata di notte, quando la temperatura risulta più tollerabile. Tutto accade di notte, mentre di giorno si dorme e la città si svuota. In questo mondo, il caldo torrido dell’aria contrasta con il gelo delle relazioni umane, sempre più svuotate di affettività. Jonah lavora per un'agenzia che cerca di sfruttare questa condizione di isolamento e solitudine per offrire a clienti privati il servizio di attori in grado di assumere il ruolo di stretti familiari senza generare le tensioni emotive che un vero figlio o marito potrebbero scatenare. Un giorno a Jonah viene chiesto di assumere il ruolo di padre della piccola e tormentata Nika. Lui accetta la proposta della madre, che spera che in questo modo la bambina superi la sua malinconica insofferenza e si apra un poco alla vita.

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