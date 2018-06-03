Trama del film Tatti, paese di sognatori

Il documentario ci porta a Tatti, un paese che sembrava destinato a scomparire nel cuore della Maremma grossetana, tra colline e campi incolti. Come molte comunità rurali travolte dalla globalizzazione, aveva conosciuto spopolamento, terre abbandonate e un lento declino della vita sociale. Gli anziani rimasti custodivano la memoria e la forza di reinventare un mondo che si stava sgretolando. Il regista svizzero Ruedi Gerber, da forestiero diventa parte attiva della comunità...

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