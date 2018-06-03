Trama del film No good men

Il film si svolge a Kabul poco prima del ritorno dei talebani nel 2021. Naru è l’unica cameraman donna di Kabul TV, disillusa e determinata, è convinta che in Afghanistan non esistano uomini buoni. Dopo anni di tradimenti, vive separata dal marito insieme al figlio di tre anni nell’appartamento dei genitori, consapevole che la legge afghana assegna la custodia del bambino al padre e le rende impossibile chiedere il divorzio senza perderlo. Durante una diretta di un programma di cucina, il marito la affronta pubblicamente chiedendole di tornare a casa. L’episodio provoca la sua rimozione dal programma e il trasferimento al reparto cronaca. È qui che Naru incontra Qodrat, un giornalista cinquantenne, sposato e padre di quattro figli, che la assume per un incarico delicato in un momento storico sempre più instabile. Tra i due nasce un legame inatteso, fatto di complicità e rispetto, che costringe Naru a mettere in discussione le proprie convinzioni e le ferite del passato. Ma mentre il Paese precipita verso un futuro incerto, la donna si trova davanti a una scelta dolorosa: fidarsi di nuovo, rischiare tutto per amore e lottare per restare accanto a suo figlio, in una società che continua a negarle il diritto di decidere del proprio destino.

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