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George Fahmy, l'attore più amato d'Egitto, viene costretto a recitare in un film commissionato dalle più alte autorità del suo Paese. Accetta il ruolo con riluttanza e si ritrova risucchiato nella cerchia ristretta del potere. Come una falena attratta dalla fiamma, inizia una relazione con la misteriosa moglie del generale che supervisiona il film.
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LE AQUILE DELLA REPUBBLICA
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