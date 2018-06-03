Trama del film Chao

Impiegato in un cantiere navale, il tranquillo Stephan tira avanti come può, in un mondo alternativo in cui gli esseri umani e le sirene coesistono. La vita di Stephan cambia radicalmente quando riceve una proposta di matrimonio dall'incontenibile sirena ChaO, principessa del regno delle sirene. Sulle prime l'uomo è travolto dalla situazione: non può dire la sua e deve convivere per forza di cose con ChaO, ma a poco a poco qualcosa comincia a fare breccia in lui, perché il carattere e l'umore di Chao sono travolgenti e incontrollabili. C'è in lei una sincerità che comincia a fare breccia nel muro che Stephan vorrebbe costruire...

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